Die Regierung will die Corona-Pandemie aufarbeiten

Die österreichische Regierung fĂ€ngt an, die Corona-Pandemie aufzuarbeiten. Das heißt, sie will untersuchen lassen, was bei der BekĂ€mpfung von Corona gut oder schlecht gemacht wurde. So will die Regierung lernen, was man in Zukunft besser machen kann.

DafĂŒr sollen Wissenschafter untersuchen, ob die Menschen der Wissenschaft vertrauen oder nicht. Außerdem sollen die Wissenschafter untersuchen, wie zerstritten die Menschen wegen der Pandemie sind.