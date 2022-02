Regierung berät am Mittwoch über Corona-Lockerungen

Ab diesem Samstag werden die Corona-Regeln in Österreich gelockert. Es soll aber ab 19. Februar weitere Lockerungen geben. Wie diese Lockerungen konkret aussehen sollen, darüber will die Regierung am nächsten Mittwoch mit den Landeshauptleuten beraten. Das hat die Regierung angekündigt.

Ab Samstag fällt die 2G-Regel in Geschäften, Museen und beim Friseur. Außerdem gibt es bei Veranstaltungen keine Grenze mehr, wie viele Personen teilnehmen dürfen. Bei Veranstaltungen gilt aber weiterhin die 2G-Regel, man muss also geimpft oder genesen sein.

