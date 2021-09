Quiz: Sind Sie ein Wiener Integrationsexperte?

Auch heute steht Wien für eine vielfältige Stadt, in der unterschiedliche Menschen und Kulturen zusammenkommen. In unserem Quiz wollen dir deshalb wissen, wie gut Sie das "wahre Wien" wirklich kennen. Wie viele verschiedene Nationen leben hier? Aus welchen Ländern kommt die größte Zuwanderung? Oder wie viele Menschen leben heute in Wien, ohne in Wien geboren zu sein?

Kleiner Tipp: Es sind weniger als zu Monarchiezeiten.