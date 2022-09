Queen ist tot - Der neue britische König heißt Charles III

Die Menschen in Großbritannien haben am Freitag den ersten Morgen ohne Königin erlebt. Denn Queen Elizabeth II starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Schon am Donnerstag trauerten Tausende Menschen in Großbritannien öffentlich. Sie legten Blumen nieder oder sangen die Nationalhymne "God Save the Queen".

Elizabeth II. regierte über 70 Jahre und damit länger als jeder andere britische Monarch vor ihr. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und von anderen Staaten wie Kanada, Neuseeland und Australien.

Politiker aus aller Welt würdigten die Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war. UNO-Generalsekretär António Guterres sagte, Elizabeth II. sei auf der ganzen Welt bewundert worden. US-Präsident Joe Biden nannte die Queen eine einzigartige Staatsfrau. Chinas Staats-Chef Xi Jinping sprach von einem großen Verlust für das britische Volk.

Das Empire State Building in New York leuchtete in Erinnerung an die Queen lila und glitzerte silbern. In Rio de Janeiro war die Christus-Statue in den Farben rot, blau und weiß angestrahlt. In Paris wurden zu Ehren der Queen in der Nacht die Lichter am Eiffelturm ausgeschaltet.

Der neue britische König heißt Charles III.

Nach dem Tod der Queen ist nun ihr ältester Sohn Charles der neue König von Großbritannien. Als König trägt er den Namen Charles III. Das ist offiziell bestätigt worden. Zuvor gab es Gerüchte, er könnte einen seiner anderen 3 Vornamen wählen. Er heißt mit vollem Namen Charles Philip Arthur George. Der neue König ist 73 Jahre alt.

Neuer Thronfolger ist nun Prinz William, der 40-jährige älteste Sohn von Charles. Er wird der neue König, wenn Charles stirbt. Nummer 2 in der Thronfolge ist jetzt Prinz George, der 9 Jahre alte Sohn von Prinz William.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

