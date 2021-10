Wie Käsekrainer vs. Krainer Wurst

Die italienische Regierung hat in den vergangenen Jahren für den Schutz der Identität des Prosecco hart gekämpft. Das norditalienische Hügelgebiet, in dem der Prosecco hergestellt wird, wurde 2009 von der Regierung in Rom zur DOCG-Gegend erklärt. DOCG ist in Italien die kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung für Weine, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen müssen. Die Hügel von Conegliano und Valdobbiadene in der norditalienischen Provinz Treviso, in denen der Prosecco hergestellt wird, sind zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden.

Der "Krieg" zwischen Prosecco und Prošek erinnert an einige Markenrechtsstreitigkeiten in der EU, wie etwa der Käsekrainer und der Krainer Wurst zwischen Österreich und Slowenien. Friaul Julisch Venetien hat etwa den Streit um den Wein-Namen "Tokai" gegen Ungarn verloren. Nach einem 13-jährigen Kampf mussten die friulanischen Weinproduzenten 2007 resignieren: Ungarische Winzer genießen seit jenem Jahr einen Markenschutz für ihren Tokajer. Der italienische Tocai wird seitdem nur noch "Friulano" genannt - nach der Heimatregion an der Grenze zu Kärnten.