Postamt Christkindl öffnet am Freitag wieder seine Türen

Am Freitag hat das Postamt Christkindl wieder geöffnet. Beim Postamt Christkindl in Steyr in Oberösterreich kann man Briefe und Karten abstempeln lassen. Also die Weihnachtspost. Das Postamt ist bis 6. Jänner geöffnet.

Man kann auch Briefe an das Christkind abgeben. Schon seit 1950 werden beim Postamt zur Weihnachtszeit Briefe abgestempelt.