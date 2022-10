Popunjenost skladišta plina u Austriji dostigla 80 posto

Prema podacima Ministarstva za klimu, skladišta plina u Austriji su sada popunjena 80,37 posto. Cilj je tako postignut mjesec dana ranije nego što je prvobitno obećano. A pošto više plina iz Rusije dolazi u zemlju nego što se trenutno troši, skladištenje će se nastaviti, saopštilo je ministarstvo u ponedeljak. Strateška rezerva od 20 TWh koju si je Austrija postavila kao cilj trebalo bi da bude uskladištena do 1. novembra.



U svim skladištima u Austriji 2. oktobra je uskladišteno 76,79 teravat sati (TWh) gasa. U odnosu na ekonomsku proizvodnju, Austrija ima veoma velika skladišta gasa. Kada se potpuno popune, to otprilike odgovara godišnjoj potrebi od 90 TWh. Međutim, samo dio plina uskladištenog u Austriji rezerviran je za austrijsko tržište.

Prema riječima Carole Millgramm, šefice odjela za plin u E-Controlu, oko polovine je namijenjeno potrošnji u Austriji. Tačni brojevi bi trebali biti dostupni najkasnije početkom novembra, rekla je ona u Jutarnjem žurnalu Ö1. U svakom slučaju, to uključuje stratešku rezervu koju Austrija skladišti za potrošnju u Austriji. Do sada je 7 TWh već u skladištu, ali prema navodima ministarstva, Austrija je već nabavila dovoljno plina da osigura da 20 TWh može biti uskladišteno do 1. novembra. OMV-ov skladišni prostor je sada popunjen 97 posto.