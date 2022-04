PISA-Tests starten am Mittwoch

Am Mittwoch starten in Österreich die Tests für die PISA-Studie. Bei der PISA-Studie wird getestet, was 15 Jahre alte Schüler wissen oder können. In Österreich nehmen rund 9.500 Schüler teil.

Das Wissen wird in den Bereichen Mathematik, Lesen und Natur-Wissenschaften abgefragt. Bei der Studie machen rund 80 Länder mit. Die Ergebnisse aller Länder werden dann miteinander verglichen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++