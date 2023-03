Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef in Kärnten

Bei der Landtagswahl in Kärnten am Sonntag hat die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser viele Stimmen verloren. Trotz dieser Niederlage bleibt Kaiser aber Chef der SPÖ in Kärnten. Das hat die SPÖ Kärnten am Dienstag beschlossen.

Die SPÖ hatte bei der Wahl am Sonntag nur rund 39 Prozent der Stimmen bekommen. Das waren um 9 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im Jahr 2018. Damals kam die SPÖ noch auf rund 48 Prozent.

