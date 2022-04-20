Avusturya'da önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren okullarda maske zorunlu olmayacak. Bunu Eğitim Bakanı Martin Polaschek Çarşamba günü söyledi. Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmayanlar ve öğretmenler için maske zorunluluğu olmayacak.

Ancak yine pozitif korona vakaları varsa maske zorunluluğu yeniden getirilebilir. Öğrencilerin haftada bir kez korona testi yaptırmaları gerektiği hala geçerli.