"Ostbahn Kurti" Willi Resetarits 73-jährig verstorben

Der bekannte österreichische Sänger Willi Resetarits ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Er verunglückte am Sonntag tödlich, wie seine Familie bekanntgab. Viele trauerten um den Sänger. Resetarits wurde vor allem unter seinem Künstlernamen "Ostbahn Kurti" bekannt.

Er begann seine musikalische Laufbahn in den 1970er Jahren bei der Politrock-Gruppe "Schmetterlinge". Mitte der 80er Jahre trat er schließlich erstmals als Ostbahn-Kurti auf. Bald darauf bekam er den Beinamen "Bruce Springsteen aus Favoriten".

Willi Resetarits engagierte sich auch sehr für Flüchtlinge. Am Samstag eröffnete er noch den Flüchtlingsball des Integrationshauses.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++