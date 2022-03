Am Sonntag hat die 94. Oscar-Verleihung in Los Angeles in den USA stattgefunden. Der Film "CODA" hat dabei den Oscar als bester Film gewonnen. In "CODA" geht es um ein hörendes Mädchen, das bei einer gehörlosen Familie groß wird.

Für den Film "Dune" gab es gleich 6 Oscars. Regisseurin Jane Campion gewann mit "The Power of the Dog" den Oscar für die beste Regie. Den Oscar als beste Haupt-Darstellerin bekam Jessica Chastain.

Will Smith bekam den Oscar als bester Haupt-Darsteller. Smith sorgte bei der Preisverleihung aber auch für Aufregung. Der Komiker Chris Rock machte einen Witz über Smiths Frau. Deswegen ging Smith auf die Bühne und ohrfeigte Rock.

Erklärung: Oscars

Die Oscars werden jedes Jahr vergeben. Sie sind die wichtigsten und bekanntesten Film-Preise der Welt. Die Verleihung findet in der Stadt Los Angeles in den USA statt. Es gibt insgesamt über 30 verschiedene Kategorien bei den Oscars. Zum Beispiel den Oscar für den besten Film, den besten Schauspieler oder die beste Schauspielerin.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++