Omikron-Variante offiziell in Wien angekommen

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist nun auch in Wien angekommen. Es gab bis Freitagnachmittag bereits einen bestätigten sowie 8 Verdachts-Fälle in Wien. Alle diese Menschen hielten sich laut Gesundheits-Ministerium vorher im südlichen Afrika auf. Die Betroffenen haben nur milde Verläufe und befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Tests der Verdachts-Fälle wurden am Freitag auf die Omikron-Variante untersucht.

Die Omikron-Variante heißt wissenschaftlich B.1.1.529. Sie wurde zuerst im südlichen Afrika entdeckt. Daher werden Reise-Rückkehrer dazu aufgerufen, sich sofort testen zu lassen. Sie sollen in die Teststraße auf der Floridsdorfer Brücke kommen und sagen, dass sie Reise-Rückkehrer sind. Dann kommen sie schneller dran.