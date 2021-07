Olympische Sommerspiele in Tokio haben begonnen

Am Freitag haben in Japans Hauptstadt Tokio die Olympischen Sommerspiele begonnen. Rund 11.100 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt werden bis 8. August in 33 Sportarten gegen einander antreten. Österreich ist mit 75 Sportlern vertreten.

Weil die Corona-Infektionen zunehmen, sind bei den Wettbewerben keine Zuschauer erlaubt. Eigentlich sollte die Sommer-Olympiade schon voriges Jahr stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie aber ein Jahr verschoben. Nach 1964 ist Tokio zum zweiten Mal Veranstalter der Sommerspiele.

