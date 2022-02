Österreichweit fallen ab 5. März die meisten Corona-Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen in Österreich werden zum Großteil ab 5. März fallengelassen. Das hat die Regierung am Mittwoch angekündigt. Die verschiedenen G-Regeln und die Sperrstunde werden aufgehoben. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aber in sensiblen Bereichen bestehen wie zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten, Post, Bank, Altenheimen und Pflegeheimen und in Spitälern.

Auch Ungeimpfte dürfen ab 5. März ohne Test wieder Bereiche und Orte betreten, an denen bisher 2G-Regeln oder 3G-Regeln galten. Damit können Lokale und Hotels wieder von allen besucht werden. Ab 19. Februar bis zum 5. März wird die 2G-Regel auf die 3G-Regel geändert. Bei den 3G-Regeln gilt neben genesen und geimpft sein auch getestet sein.

Wien hingegen bleibt in Sachen-Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin vorsichtiger. In der Hauptstadt wird in Lokalen weiterhin auf die 2G-Regel gesetzt.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: