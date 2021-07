Österreichweit 552 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus

Innerhalb eines Tages sind am Mittwoch 552 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Das ist der höchste Wert seit Ende Mai. Am Dienstag waren noch 367 Neu-Infektionen gemeldet worden. In Wien und in Oberösterreich verdoppelten sich sogar die Ansteckungen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages. 115 Patienten sind aktuell wegen einer Corona-Infektion im Spital. 39 Patienten liegen auf einer Intensiv-Station.

5,2 Millionen Menschen haben in Österreich bisher zumindest eine der 2 nötigen Corona-Schutz-Impfungen bekommen. 4,4 Millionen Menschen haben beide Impfungen bekommen.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: