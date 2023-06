Österreichs Bevölkerung nimmt Inflation deutlich teurer wahr

Mit 9 Prozent im Mai liegt die Inflation in Österreich deutlich vor Deutschland mit 6,1 Prozent und der Schweiz mit 2,2 Prozent. Wenn man die Menschen in Österreich befragt, liegt die Inflation gefühlt sogar bei 19,5 Prozent. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Inflation so anders als die wirkliche Situation wahrgenommen wird.

Ein Grund ist, dass zum Beispiel in Deutschland staatliche Unterstützungs-Maßnahmen wie Tank-Rabatt und das 9-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket die Inflation gedrückt haben. Sie wurde also auf einem niedrigen Niveau gehalten. In Österreich sind nach dem Senken der Mehrwehrtssteuer die Preise zum Beispiel in der Gastronomie gestiegen.

Viele Konsumenten achten stärker auf Preisänderungen bei Produkten, die sie häufig kaufen, wie Lebensmittel, Getränke oder Treibstoffe. Wenn diese Preise überdurchschnittlich steigen, empfinden die Menschen die Teuerung als wesentlich höher.