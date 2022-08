Österreich mischt beim Tamburizza Festival in Novi Sad mit

Novi Sad ist heuer in den Terminplanern Kulturinteressierter fett markiert. Die zweitgrößte Stadt Serbiens darf sich 2022 neben Kaunas (Litauen) und Esch-sur-Alzette (Luxemburg) "Kulturhauptstadt Europas" nennen. Abgesehen von zahlreichen Events findet gerade auch die 15. Auflage des Tamburizza Festivals statt. Vom 18. bis 21. August kommt in Novi Sad die Elite des in Südeuropa und Mitteleuropa beliebten Instrumentes zusammen.

Österreich ist heuer Partnerland des Festes, das am zentralen "Platz der Freiheit" (Trg slobode) stattfindet. Anlässlich dessen wird am Samstag das "Johann Strauss Ensemble" aus Linz als Hauptact antreten. Dem Konzert wird auch der österreichische Botschafter in Serbien, Christian Ebner, beiwohnen. "Es ist uns eine große Ehre, dass ein Land mit einem solchen europäischen Kulturzentrum wie Wien die Bedeutung unserer Manifestation für den Beitrag und die Pflege von Kultur und Tradition erkannt hat und uns dieses Jahr als Partnerland des Festivals unterstützt. Österreich ist es zu verdanken", sagt Festival-Direktor Jovan Pejčić.