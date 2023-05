In Österreich steigt die Inflation wieder

Das Leben in Österreich ist im April wieder deutlich teurer geworden. Im April 2023 kostete das Leben um 9,8 Prozent mehr als im April 2022. Heuer im März war die Inflation noch fast 1 Prozent geringer.

Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Inflation in Österreich besonders hoch. In der Euro-Zone beträgt die Inflation nur 7 Prozent, in Deutschland 7,2 Prozent.