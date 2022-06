Österreich hat in der EU die besten Bade-Gewässer

Die Qualität der Badegewässer in Österreich ist die beste in der EU. Das besagt ein EU-Bericht. Dazu hat die EU im Vorjahr 261 Badestellen in Österreich geprüft. Fast alle hatten ausgezeichnete Qualität. In keinem anderen Land in der EU ist das Wasser so gut.

Auf dem 2. Platz liegt Malta. Griechenland und Kroatien teilen sich den dritten Platz.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++