Österreich ist im Finale des Song Contest dabei

Österreich hat es heuer ins Finale vom ESC geschafft. ESC steht für Eurovision Song Contest. Am Donnerstag am Abend war das zweite Halbfinale. Dabei kamen die beiden österreichischen Sängerinnen Teya und Salena unter die besten 10. Deshalb können sie nun am Samstag beim Finale für Österreich singen. Ihr Lied heißt: Who the hell is Edgar? Das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch: Wer zur Hölle ist Edgar?

Der ESC findet dieses Jahr in England statt. Letztes Jahr hat die Ukraine den ESC gewonnen. Der ESC ist normalerweise im Land vom Gewinner. Das geht aber wegen dem russischen Angriff nicht. Deshalb findet der ESC in England statt. Russland darf nicht mitmachen.