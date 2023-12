ÖBB zahlt nach starkem Schneefall Ticket-Preise zurück

In Österreich hat es am vergangenen Wochenende viel geschneit. Und zwar so viel, dass es zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr gekommen ist. Seit diesem Jahr kann man aber in Europa keine Entschädigung mehr wegen des schlechten Wetters bekommen.

Aber in Österreich bekommt man jetzt trotzdem das Geld zurück. Das haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Westbahn am Mittwoch bekannt gegeben. Bei Verspätungen von über einer Stunde bekommt man normalerweise 25 Prozent vom Ticketpreis zurück. Bei Verspätungen von mehr als 2 Stunden bekommt man sogar 50 Prozent vom Ticketpreis zurück.