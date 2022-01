Novi rekord u Austriji: 17.006 novih zaraženih koronom

U Austriji je u srijedu prijavljeno 17.006 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To predstavlja novi rekord, od početka pandemije u ovoj zemlji nije zabilježeno toliko slučajeva u roku od 24 sata. Još nije poznato da li će Omikron uticati i na popunjenost bolnica. Do sada je broj oboljelih u bolnicama ostao stabilan.



Stručnjaci sada strahuju da bi uskoro moglo biti i do 30.000 novih slučajeva dnevno. Vjerovatno će najkasnije početkom naredne sedmice dnevni broj slučajeva biti iznad granice od 20.000, a 19. januara će gotovo sigurno biti iznad toga.

Konzorcij za prognozu polazi od srednje vrijednosti od 24.000 novih infekcija u roku od 24 sata za iduću srijedu, dok je gornja granica čak 32.000 novih slučajeva. To bi skoro udvostručilo broj slučajeva u roku od nedelju dana.

Posljednjom dosadašnjom kalkulacijom, konzorcij je gotovo precizno pogodio izračunatu gornju granicu prethodne sedmice - sadašnjih 17.000.

