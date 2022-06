Nova Rock-Festival nach 2 Jahren Corona-Pause zurück

Am Donnerstag hat nach 2 Jahren Corona-Pause das Nova Rock-Festival in Nickelsdorf im Burgenland wieder in vollem Umfang eröffnet. Im vergangenen Jahr fand wegen Corona nur das "Nova Rock Encore" statt, also ein Nova Rock-Festival in kleinerer Form. Von Donnerstag bis Sonntag werden täglich rund 55.000 Fans erwartet. Laut Veranstalter wird es also ein neuer Besucher-Rekord werden.

Auftreten werden bekannte internationale Bands wie Muse, Kraftklub, Korn oder Placebo. Aus Österreich sind zum Beispiel die Bands Seiler und Speer und Turbobier dabei.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

