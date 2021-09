Neues Kulturzentrum mit Moschee in Lustenau geplant

Der islamische Verein ATIB plant in Lustenau ein neues Kulturzentrum mit Moschee. Wie der ORF Vorarlberg am Dienstag berichtete, soll an der Reichshofstraße ein Neubau entstehen, der auf vier Ebenen unter anderem einen Gebetsraum, Jugendräume, Geschäfte sowie ein türkisches Restaurant beherbergt. Das Grundstück rund um "KUM" - "Kulturzentrum und Moschee", gleichklingend mit "Komm!" auf Vorarlbergerisch - soll für die gesamte Bevölkerung offenstehen.

Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) bestätigte gegenüber der APA, dass die Baueingabe erfolgt ist. Er begrüßt laut ATIB-Aussendung das Vorhaben: "Das Projekt KUM ist sicherlich ein historisches Projekt, nicht nur für den Verein. Es ist das erste Projekt dieser Art in Lustenau. Ich sehe die Chance ganz deutlich, dass das Ganze ein Meilenstein wird in der Entwicklung. Wir sind alle gefordert, gemeinsam einen Beitrag zu leisten, dass ein offener Ort entsteht."