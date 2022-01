Neuer Rekord in Österreich: 17.006 Corona-Neuinfektionen

In Österreich sind am Mittwoch 17.006 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. So viele Fälle gab es noch nie innerhalb von 24 Stunden. Schuld daran ist die besonders ansteckende Variante mit dem Namen Omikron. Ob sich Omikron auch auf die Belegung in den Krankenhäusern auswirkt, weiß man noch nicht. Bisher blieb die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern stabil.

Experten befürchten nun, dass es demnächst bis zu 30.000 neue Fälle pro Tag geben könnte. Zuletzt haben die Experten mit ihrer Prognose recht gehabt.

