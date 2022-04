NATO will der Ukraine mehr schwere Waffen liefern

Die NATO will der Ukraine weitere Waffen für den Kampf gegen Russland liefern. Dazu gehören auch schwere Waffen wie Kanonen oder Panzer. Das sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Am Donnerstag kamen die Außenminister der 30 Mitgliedsstaaten der NATO zu einem Treffen in Brüssel zusammen.

Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba war eingeladen. Er sagte bei seinem Eintreffen: "Die Ukraine braucht Waffen, Waffen und Waffen."

Erklärung: NATO

Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. 30 Länder sind dabei, zum Beispiel die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Wenn ein NATO-Land angegriffen wird, helfen ihm die anderen NATO-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Russland glaubt, dass sich die NATO gegen Russland richtet. Österreich ist nicht in der NATO.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

