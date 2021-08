Nachwuchs bei den Königspinguinen im Tiergarten Schönbrunn

Bei den Königspinguinen im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs. Das Küken schlüpfte schon am 26. Juli, doch bis jetzt versteckte es sich in der weichen Bauchfalte seiner Eltern. Königspinguine brüten ihr Ei in der Bauchfalte aus und halten da das Küken in den ersten Wochen warm. Nun ist es aber schon 20 Zentimeter groß.

Im Zoo Schönbrunn finden von Freitag bis Sonntag die Artenschutz-Tage statt. Dabei erfährt man, was der Zoo für den Schutz bedrohter Arten macht und was Besucher tun können.

