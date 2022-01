Nach den Weihnachtsferien begann in Österreich wieder die Schule

Am Montag hat in Österreich nach 2 Wochen Weihnachtsferien wieder die Schule begonnen. Wegen der Corona-Krise und der neuen Corona-Art Omikron gelten aber auch nach den Ferien strenge Maßnahmen in der Schule. Schüler müssen sich zum Beispiel bis Ende Februar wieder 3 mal pro Woche auf Corona testen. Schüler, die positiv auf Corona getestet wurden, müssen in Quarantäne. Sie können sich nach fünf Tagen mit einem PCR-Test freitesten.