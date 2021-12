Mückstein: 59 bestätigte Omikron-Fälle in Österreich

In Österreich gibt es 59 bestätigte Fälle der neuen Virus-Variante Omikron. Das hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Dienstag in einer Pressekonferenz gesagt. "Wir wissen schon vieles über die neue Virus-Variante, aber noch nicht genug".

In den letzten 2 Jahren hat man vieles über Corona gelernt. Man werde auch jetzt lernen, mit Omikron umzugehen, sagte Mückstein. In Österreich geht es jetzt darum, die Variante zu stoppen. Deshalb müssen Kontaktpersonen von Infizierten 14 Tage in Quarantäne - egal, ob geimpft oder genesen. Er empfiehlt die Drittimpfung: "Holen Sie sich vor Weihnachten ihren Booster-Shot".

Vor 3 Monaten wurde Omikron in Südafrika entdeckt. Von Welt-Gesundheits-Organisation wurde sie als "besorgniserregend" eingestuft.

