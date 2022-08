Milch und Joghurt sind viel teurer geworden

Milchprodukte wie Milch und Joghurt sind heuer viel teurer geworden. Das hat die Arbeiterkammer (AK) festgestellt. Sie hat sich die Preise in den Supermärkten angesehen. Im Juni 2021 kostete 1 Liter Vollmilch 0,99 Euro: Heuer im Juni kostete er schon 1,29 Euro. Milch ist also in einem Jahr um fast ein Drittel teurer geworden.

Auch Joghurt wurde deutlich teurer. Im Juni 2021 kostete ein Kilo Frucht-Joghurt nur 1,69 Euro. Heuer muss man daf√ľr schon 2,15 Euro bezahlen.

Die AK verlangt nun, dass die so genannte Mehrwert-Steuer auf Lebensmittel gesenkt wird. Dadurch sollen die Lebensmittel wieder billiger werden.