Mehr russische Luft-Angriffe in der Ukraine

Russland fliegt in der Ukraine immer mehr Luft-Angriffe. An einem Tag gab es mehr als 250 Luft-Angriffe. Am Tag davor waren es 60 weniger. Das hat das ukrainische Militär gesagt.

Die Ukraine sagt, dass Russland zivile und militärische Ziele bombardiert hat. Russland bestreitet das und sagt, dass es nur militärische Ziele bombardiert hat.

Die Russische Armee sagt, dass sie die ukrainische Stadt Isjum erobert hat. In der Umgebung der Stadt gehen die Kämpfe aber weiter. Auch in anderen Regionen in der Ukraine wird weiter gekämpft.

+++ Dieser Nachrichten√ľberblick ist in leicht verst√§ndlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschw√§chen. +++