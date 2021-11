Mehr als 400 Menschen wegen Corona auf Intensiv-Stationen

In Österreich sind mehr als 400 Menschen so schwer am Corona-Virus erkrankt, dass sie auf der Intensiv-Station liegen. Seit Montag kamen 26 neue Patienten auf die Intensiv-Station. Es sind nun insgesamt 403 Patienten dort.

Am Dienstag waren insgesamt 2.152 Menschen wegen Corona im Spital, um 150 mehr als am Montag. Innerhalb von 24 Stunden sind 39 Menschen an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Bisher sind in Österreich insgesamt 11.554 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

