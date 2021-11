Mehr als 300 Patienten wegen Corona auf Intensiv-Stationen

In Österreich sind mehr als 300 Menschen schwer an dem Corona-Virus erkrankt. Sie sind so schwer krank, dass sie auf der Intensiv-Station liegen. Seit Montag kamen 25 Menschen auf die Intensiv-Station. Es sind nun insgesamt 317 Patienten dort.

Damit wird der Stufenplan der Regierung aktiv. Mit 8. November tritt die Stufe 2 des Plans in Kraft. In der Nacht-Gastronomie und bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen gilt damit künftig 2G. Das heißt, man muss geimpft oder genesen sein. Ein negativer Test genügt nicht mehr.

