Mehr als 25.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Montag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder sehr hoch gewesen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 25.610 neue Fälle gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert seit dem Beginn der Coronakrise in Österreich und um 10.000 mehr als am Montag vor einer Woche. Auch die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stieg wieder. Derzeit werden 1.200 Infizierte in Spitälern behandelt. 187 Schwerkranke lagen auf Intensivstationen.

Innerhalb eines Tages starben 9 Menschen. In Österreich starben seit Beginn der Pandemie 14.000 Menschen an oder mit dem Virus.

