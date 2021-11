Mehr als 15.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Innerhalb von 24 Stunden hat es in Österreich 15.365 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Corona-Krise. Der niedrigere Wert am Dienstag war also nur ein Ausreißer. Mehr als 3.200 Corona-Patienten liegen mittlerweile im Spital. 578 sind besonders schwer krank. Sie liegen auf der Intensiv-Station. Auch die Zahl der Corona-Toten steigt. Am Mittwoch wurden 66 neue Corona-Tote gemeldet.

In 8 Bezirken in Österreich ist die 7-Tages-Inzidenz besonders hoch. Sie liegt bei über 2.000 Fällen. In diesen Bezirken sind im Vergleich zu anderen Bezirken weniger Menschen geimpft.