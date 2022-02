Mayer holte bei Abfahrt Bronzemedaille für Österreich

Am Montag hat der Ski-Rennläufer Matthias Mayer bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen. Gold gewann der Schweizer Beat Feuz, Silber der Franzose Johan Clarey. Damit hat Österreich in Peking bisher schon 4 Medaillen gewonnen. Mayer selbst hat nun insgesamt schon 3 Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen.

Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich wurde nur 8. bei der Abfahrt. Auch andere Österreicher hatten Pech. Max Franz landet auf dem 9. Platz. Daniel Hemetsberger schlug sich nach wenigen Toren den rechten Stock ins Gesicht und kam mit blutender Nase als 21. ins Ziel.