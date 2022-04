Mauthausen-Gedenkfeier ohne Russland und Belarus

Jedes Jahr findet in Mauthausen in Oberösterreich eine Gedenkfeier statt. Diese Gedenkfeier findet in Gedenken an die Opfer des Konzentrations-Lagers in Mauthausen statt. 2 Länder sind bei der Gedenkfeier heuer am 15. Mai nicht eingeladen. Das sind Russland und Belarus (Weißrussland). Darauf haben sich die Verantwortlichen geeinigt. Hilfs-Organisationen, Überlebende und Angehörige aus diesen 2 Ländern sind aber weiterhin eingeladen.

Der Grund für diese Entscheidung ist der russische Angriff auf die Ukraine. Seit dem Ende von dem 2. Weltkrieg wird im Mai jedes Jahr an die Befreiung von Mauthausen gedacht. Dazu werden jährlich Vertreter aus den Herkunfts-Ländern der Opfer eingeladen.