Masken-Pflicht in Wien wird verlängert

In Wien wird die Masken-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verlängert. Das teilte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit. Die Masken-Pflicht wird es wahrscheinlich bis zum Ende vom Winter geben.

Auch die Masken-Pflicht in Krankenhäusern in Wien bleibt. Als Besucher muss man weiterhin einen Corona-Test machen. Wenn man krank ist, darf man niemanden im Krankenhaus besuchen. In vielen Krankenhäusern darf täglich nur eine Person einen Patienten besuchen kommen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

