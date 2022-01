Mann verhaftet, weil er kroatischen Premierminister auf Facebook "Affe" nannte

"Am Freitag, dem 21. Jänner 2022 führten Beamte der Polizeiverwaltung von Zadar eine strafrechtliche Untersuchung gegen zwei Männer im Alter von 71 und 49 Jahren aufgrund von Artikel 17 des Gesetzes über Vergehen gegen die öffentliche Ordnung und den Frieden durch", heißt es in einem Polizeibericht, den das kroatische Portal Index.hr am Dienstagvormittag überliefert hat.

Am 20. Jänner hatten die beiden Männer auf Facebook jeweils einen Kommentar zum angekündigten Besuch des Premierminister Andrej Plenković in Maslenica veröffentlicht. Ein Portal aus Zadar veröffentlichte diese beiden Kommentare wiederum auf seinem Facebook-Profil. Nach der Untersuchung wurden beide am Nachmittag des 21. Januar mit einer Anklageschrift zur Abteilung für Ordnungswidrigkeiten des Stadtgerichts von Zadar eskortiert. Die Kommentare seien beleidigend und abfällig, lautet das polizeiliche Urteil.



Die Polizeiverwaltung von Zadar wies die öffentlich geäußerten Thesen zurück, die darauf anspielen, dass der Ministerpräsident in die oben genannten Aktionen der Polizei angeordnet haben könnte, zurück. "Es handelt sich um regelmäßiges Handeln der Polizei im Rahmen ihrer Dienstpflicht, und es obliegt dem zuständigen Gericht, eine endgültige Entscheidung zu treffen", teilte die Polizei am Montag mit.