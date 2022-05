Man kann bald im Riesenrad übernachten

Man kann bald in dem Wiener Riesenrad übernachten. Dafür wurde ein Waggon vom Riesenrad in ein Hotelzimmer umgebaut. Das ist eine Aktion, die es nur einmal gibt. Im Internet wird eine Übernachtung weltweit verlost. Die Gewinner können entscheiden, ob sich das Riesenrad in der Nacht drehen soll oder nicht.

Der Prater arbeitet bei dieser Aktion mit dem Hotel Superbude zusammen. Man kann in dem Hotelzimmer im Riesenrad das Personal am Boden über Funk anrufen. Zum Beispiel, weil man aufs Klo gehen will.

