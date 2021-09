Leben in Österreich teurer als in Deutschland, am billigsten lebt man in der Türkei

In Österreich ist das Leben teurer als in Deutschland. Trotzdem liegt Österreich noch im Mittelfeld. Das hat ein Vergleich von 36 Ländern ergeben.

Am teuersten ist das Leben in der Schweiz. Dort zahlt man für einen Einkauf 51 Prozent mehr als in Deutschland. Am billigsten lebt man in der Türkei. Dort zahlt man für einen Einkauf 64 Prozent weniger als in Deutschland.

In Ländern wie Frankreich, Belgien und in den Niederlanden bezahlt man ungefähr so viel wie in Österreich.