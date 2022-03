Journalistin bedroht: Bürgermeister von Split und sein Vize zurückgetreten

Nur ein Jahr nach den Lokalwahlen wird es in der kroatischen Adriametropole Split Neuwahlen geben müssen. Der bisherige Bürgermeister Ivica Puljak und sein Stellvertreter Bojan Ivošević sind am Donnerstag zurückgetreten, berichteten kroatische Medien. Der Stadtchef demonstrierte damit seine Unterstützung für Ivošević, gegen den die Staatsanwaltschaft vergangene Woche eine Anklage wegen Drohungen gegenüber einer Journalistin der Tageszeitung Slobodna Dalmacija erhoben hatte.

Dem Bürgermeister, der sich in dem Skandal hinter seinen Stellvertreter stellte, haben seine Partner im Stadtrat, wo er ohnehin keine Mehrheit mehr hatte, die Unterstützung entzogen. Scharfe Kritik gab es ebenfalls aus der Opposition. Vorerst war unklar, ob sich demnächst auch die Stadtvertretung auflösen wird. Neuwahlen für den Stadtrat peilt der bisherige Bürgermeister, der alle Parteien zur Auflösung aufrufen will, jedenfalls an. Auch einige andere Parteien haben vorgezogene Wahlen in Aussicht gestellt. Neuwahlen dürfte es laut Medien im Juni geben.

Der Rücktritt sei nicht erzwungen worden, erklärte Puljak am Donnerstag und betonte, dass er damit den Bürgern von Split die Möglichkeit geben will, sich über seinen bisherigen Kurs aussprechen zu können. Er zeigte sich von einem erneuten Wahlsieg überzeugt. In Bezug auf Ivošević räumte er dessen "unangemessene Kommunikation" ein, betonte aber, dass er seinen Stellvertreter nicht aufgeben werde. Ivošević soll auch bei Neuwahlen zu seinem Team gehören. "Ein verbaler Ausrutscher kann einen Menschen nicht im Wesentlichen bestimmen. Wir alle haben im Leben Fehler gemacht, aber was zählt ist, was wir davor und danach gemacht haben", sagte der Bürgermeister.