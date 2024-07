Kroatien: Mann erschoss Mutter und vier weitere Menschen in Altersheim

In der kroatischen Kleinstadt Daruvar hat sich am Montag ein tragischer Vorfall ereignet. Ein 51-jähriger Mann soll ersten Informationen zufolge in einem Alten- und Pflegeheim das Feuer eröffnet und mindestens fünf Menschen getötet haben, berichtete der staatliche Sender HRT. Unter den Opfern sei demnach auch seine Mutter.