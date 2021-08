Kosovo: Wo aus dem Gesicht der Braut Kunstbilder werden

Donje Ljubinje liegt auf der Šar Planina, einem Gebirgszug, der sich entlang der Grenze zwischen dem Kosovo und Nordmazedonien erstreckt. Das etwas mehr als 3.200 Bewohner zählende Dorf wäre bloß ein kleiner Punkt auf der Landkarte des gebirgigen Balkans, würde es eine jahrhundertealte Tradition nicht pflegen.

Donje Ljubinje wird von Bosniaken bewohnt, die auf dem Kosovo eine Minderheit darstellen. Laut der letzten Volkszählung leben in dem jungen Staat ca. 27.500 Bosniaken, die 1,6 Prozent der Bevölkerung Kosovos ausmachen. Die meisten davon in Prizren, also eben der Gemeinde, zu der Donje Ljubinje zählt.