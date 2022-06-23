Korona: Aşı zorunluluğu kaldırılacak

Sağlık Bakanı Johannes Rauch aşılama zorunluluğunun bugün olduğundan farklı koşullar altında getirildiğini söyledi. Zorunlu aşı komisyonuna göre, şu ana kadar zorunlu aşılamaya odaklanmaya gerek duyulmadı. Temmuz ayının başında Avusturya Parlamentosu zorunlu aşıların kaldırılmasına karar verecek. Anketler ayrıca zorunlu aşılamanın aşı olmayı reddeden kişileri ulaşmadığını de göstermişti.

Bu arada Avusturya, Avrupa'da zorunlu aşılama konusunda yalnızdır. Bakanın mevcut bulgularına göre, aşılama isteği ancak gönüllülük esasına dayalı olabilir. Rauch, 'Her milimetre dayanışmaya ve kaynaşmaya ihtiyacımız var' dedi. Bu anlamda siperler doldurulmalıdır. Bu aynı zamanda zorunlu aşılamanın sona ermesini de içerir.

Hastanelerde durum rahat

ÖVP kulüp başkanı August Wöginger, 'Evet, aşılama zorunluluğunu kaldırmaya karar verdik,' dedi ve aynı zamanda doldurulmakta olan hendeklerin görüntüsünü aldı. Omikron ile hastanelerdeki durum çok daha rahat.

Wöginger ayrıca, zorunlu aşılamanın kaldırılmasıyla ilgili basın toplantısı öncesinde olumlu bir açıklama yapmış olan Viyana Sağlıktan Sorumlu Meclis Üyesi Peter Hacker'ın açıklamasını da memnuniyetle karşıladı. Wöginger, 'Kimseyi aşı olmaya zorlamadık' diye itiraf etti. Aşı konusundaki kutuplaşmanın öğle yemeğine kadar sürdüğünü söyledi. Bundan bağımsız olarak, ÖVP kulüp başkanı aşılamanın önemli bir önlem olmaya devam ettiğini vurguladı.

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