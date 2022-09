Klimaaktivisten ketteten sich in Wien an Zuggleise

Am Dienstag in der Früh haben Klimaaktivisten der "LobauBleibt"-Bewegung erneut gegen den Bau der Stadtstraße protestiert. 5 Personen haben sich an die Gleise und Masten beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt gekettet. So wollten sie den Bau der Stadtstraße an dem gesperrten Bahnhof verhindern. Gegen 7.30 Uhr wurden die Gleise wieder geräumt.

Eine weitere Blockade an der Hausfeldstraße wurde etwas später auch beendet. Dort hatten sich 3 Personen angekettet. Die Aktivisten werden angezeigt. Bei der Räumung gab es keine Zwischenfälle.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

