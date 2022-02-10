Kiralık daireler giderek daha pahalı hale geliyor

Avusturya'da, özellikle şehirlerde, daire kiralamak giderek daha pahalı hale geliyor. Özellikle güney Avusturya'da kiralar 2021'de bir önceki yıla göre keskin bir şekilde yükseldi. Bu immowelt. at tarafından yapılan bir analizin sonucuydu. Örneğin Villach'ta kiralar yüzde 17 artarak metrekare başına 12 avroya yükseldi. Klagenfurt'ta ise kiralar yüzde 13 artarak 11,20 Euro'ya yükseldi.

Ancak Viyana ve Graz'da kiralar daha pahalı hale gelmedi. Viyana'da 2021 yılında kira metrekare başına 14 avro ve Graz'da 11.30 avroydu. Innsbruck'taki kiralar metrekare başına 18,10 EUR ile en pahalıydı.