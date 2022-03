Keine Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland

Vor 15 Tagen brach der Krieg zwischen Russland und der Ukraine aus. Am Donnerstag trafen sich nun zum ersten Mal hohe Politiker der beiden Länder. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verhandelten in der türkischen Stadt Antalya. Sie konnten sich aber nicht auf eine Waffenruhe einigen, deshalb gingen die Kämpfe weiter.

Am Donnerstag sollten auch 7 humanitäre Korridore für die Zivilbevölkerung aus belagerten Städten geöffnet werden. Nach ukrainischen Angaben wurden am Mittwoch mindestens 35.000 Menschen über solche Korridore in Sicherheit gebracht.