Keine Masken mehr an den Schulen

An Österreichs Schulen gibt es seit Montag keine Maskenpflicht mehr. Schon seit Ende Februar mussten Schüler in der Klasse keine Maske mehr tragen. Aber am Gang oder auf der Toilette herrschte noch Maskenpflicht. Damit ist nun auch Schluss.

Außerdem wird nun in den Schulen weniger getestet als bisher. Statt 3 Tests gibt es jetzt an den Schulen nur noch einen PCR-Test pro Woche. Antigen-Tests werden nur noch gemacht, wenn es davor positive Corona-Fälle gab.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++